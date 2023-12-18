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«شيشة» جنود الاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا واسعا.. اقتحموا منزلا وقيدوا سكانه

كتب:

عمرو حسني
10:03 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جندي إسرائيلي يدخن النارجيلة (الشيشة)

جندي إسرائيلي يدخن النارجيلة (الشيشة)

انتشر فيديو لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرب أحدهم الشيشة «النارجيلة» ويهز رأسه فيما يصور جندي آخر الفلسطينيين أصحاب البيت مقيدين في صالة منزلهم عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزل أسرة فلسطينية، بحسب موقع «سكاي نيوز».

جندي إسرائيلي يشرب شيشة

وظهر الجندي يشرب شيشة وينفث الدخان في الهواء بشكل مستفز، فيما يستخدم جندي ثان الكاميرا ويصور المكان وبرفقته 3 مجندين آخرين ويتناولون الطعام ويمرر كاميرا الهاتف تجاه 5 رجال فلسطينيين مقيدين في الأرض دون طعام أو شراب، في ظل معاملة إسرائيلية وحشية مع الأسرى الفلسطينيين.

الحرب على غزة تدخل يومها الـ 73

وتدخل حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 73 في ظل تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 19 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء وسط عمليات تهجير كبيرة قياسية بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، حيث هجرت إسرائيل حتى الآن 1.9 مليون شخص من سكان غزة وهو رقم أكبر مما كان عليه في نكبة فلسطين عام 1948.

إسرائيل تفكر في تغيير اسم العملية العسكرية على غزة

يأتي هذا في الوقت الذي يفكر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو في تغيير اسم العملية الحربية العسكرية الإسرائيلية على غزة من  اسم «السيوف الحديدية» إلى اسم آخر لم يتوصل إليه حتى الآن في ظل استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى من إسرائيل، حيث ترى إسرائيل أن الأمر أكبر من كونها عملية عسكرية صغيرة فهي حرب شاملة على غزة.

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