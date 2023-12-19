«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض في الحرارة وشبورة صباحا

بدأت ساعات فصل الخريف في العد التنازلي، ليأتي فصل الشتاء بنسماته الباردة، لتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، فيما توقعت باستمرار تكاثف الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

حالة والظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المُؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إليك تفاصيل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء كما أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى: 22 والصغرى: 14.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى: 21 والصغرى: 13.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى: 21 والصغرى: 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى: 26 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى: 23 والصغرى: 11.

- جنوب الصعيد: العظمى: 27 والصغرى: 15.