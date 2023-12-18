انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تحذر من الشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حدوث شبورة مائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض المناطق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وبخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات اليوم الاثنين

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الاثنين

درجات الحرارة في محافظة القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الجيزة: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة بورسعيد :الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الاسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة مطروح: 12 والعظمى 22

درجات الارة في الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في محافظة الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة المنيا: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة في محافظة قنا الصغرى: 13 والعظمى 29

درجات الحرارة في محافظة الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة في محافظة أسوان: الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في محافظة الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 28