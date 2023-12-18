أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشبورة مائية، تستمر على مدار الأيام المقبلة خلال فترات الصباح الباكر، بالإضافة إلى تساقط أمطار على بعض المناطق، هذا كله تشهده الأيام المتبقية من فصل الخريف، وأول أيام فصل الشتاء الذي يأتي فلكيًا يوم الجمعة 22 من ديسمبر المقبل، وإليك تفصيل ذلك عبر السطور التالية:

الثلاثاء 19 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح.

الأربعاء 20 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 21 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40% تقريبا، على فترات متقطعة.

الجمعة 22 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%، تقريبا على فترات متقطعة.

السبت 23 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية كذلك.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة.

الأحد 24 ديسمبر

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40% تقريبا، على فترات متقطعة.