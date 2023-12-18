حالة الطقس والظواهر الجوية غدا.. تساقط أمطار على هذه المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى توقعات بوجود عدد من الظواهر الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

توقعت «الأرصاد»، أن تسود شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وحدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وإليك تفاصيل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء كما أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى: 22 والصغرى: 14.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى: 21 والصغرى: 13.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى: 21 والصغرى: 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى:26 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى: 23 والصغرى: 11.

- جنوب الصعيد: العظمى: 27 والصغرى: 15.