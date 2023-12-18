لمحبي الشتاء.. كيف سيكون الطقس في أول يوم من فصلك المفضل؟

نحو 72 ساعة أصبحت تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، إذ يبدأ رسميا يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في حين أن الخميس المقبل يمثل أخر أيام فصل الخريف، وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انخفاض 13 درجة فى طقس أول ايام فصل الشتاء

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ أول أيام فصل الشتاء سيكون يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة العظمي والصغرى على جميع انحاء الجمهورية.

وأضافت أنه وفقا للتوقعات المناخية لسمات فصل الشتاء 2023-2024، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثيرا لظاهرة النينو على درجات الحرارة وكميات الأمطار، خاصة أنها ظاهرة عالمية لها تأثيرها على جميع دول العالم، وتتسبب في اختلاف وعنف الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر اول يوم فى الشتاء

ونستعرض خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة أول أيام فصل الشتاء على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

تحذيرات مركز المناخ من الشتاء المقبل

هذا وفي ذات السياق، أطلق مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، تخذيرات من التغيرات المناخية المترتبة على ظاهرة النينو التي ستوثر على شتاء 2023-2024، من حيث عنف الرياح الباردة والأمطار وانخفاض درجات الحرارة المنخفضة، وقد جاءت السمات المتوقعة كالأتي:-

- تغير في أنماط الحالات الجوية من حيث قوتها وتطرفها.

- زيادة عمق وقوة المنخفضات الجوية.

- زيادة قوة السحب الرعدية الممطرة.

- زيادة قوة العواصف.

- كثرة المنخفضات الجوية المتوسطية العنيفة.

- زيادة نسب الرطوبة.

- عواصف رعدية.

- أمطار تصل لحدة السيول.

- موجات صقيع.

- زيادة فرص تساقط حبات البرد «الثلج» بأحجام كبيرة.

- زيادة الشبورة المائية الكثيفة والضباب.