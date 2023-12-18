نواب يهنئون الرئيس السيسي: فوزه يؤكد قوة المصريبن في مواجهة التحديات

تقدم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالانتخابات الرئاسية، لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك الفوز يؤكد وعي المصريين بالتحديات الراهنة.

وقال «الحصري»، إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، التي وصلت إلى 66.8% تؤكد أن الشعب المصري، يعلن مجددا إرادته القوية وعزيمته وصلابته، في مواجهة كل التحديات.

الشعب المصري احتشد في الانتخابات

وهنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت إلى أن الشعب المصري احتشد في الانتخابات، تعبيرا عن حبه وثقته في قيادتة الحكيمة، وأنه خير من يستكمل خارطة الطريق للمرحلة الراهنة المليئة بالتحديات العصيبة، التي تتطلب اصطفاف شعبي خلف القيادة السياسية، للعبور من تلك التحديات إلى بر الأمان، وهذا ما فعله المصريين بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، وتجديد العهد سويا مع الرئيس السيسي، للمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.

النتيجة عكست شعبية الرئيس وحب المصريين له

تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً أن النتيجة عكست شعبية الرئيس وحب المصريين له.

وأضاف «رسلان» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي، زعيم صدق مع شعبه، وكان شعاره الوطن أولا، والأرقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.