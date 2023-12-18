المنتدى العربي الأوروبي للحوار: نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة تدل على تغيير ثقافة الناخب

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت نسبة مشاركة عالية جدا تؤكد أن ثقافة الناخب المصري تغيرت، وأصبح مهتما بشكل كبير بالمشاركة في العملية السياسية وممارسة حقوقه وواجباته تجاه الوطن.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد نصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وصول نسبة المشاركة في العملية الانتخابية إلى 66.8% مقابل 1.1% للأصوات الباطلة يؤكد زيادة الوعي السياسي لدى المواطن المصري وإدراكه لأهمية المشاركة، قائلا: «ثقافة الناخب المصري تغيرت وأصبح حريصا على ممارسة استحقاقاته الدستورية».

ولفت إلى أن هذا الإقبال الكثيف الذي شهدته الانتخابات الرئاسية 2024 نابع من إحساس الناخب المصري بالمسؤولية تجاه وطنه وإدراكه أن المشاركة الإيجابية تحقق الاستقرار السياسي، الذي بدوره يؤدي إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.

أهم الملفات على طاولة الرئيس في ولايته الثالثة

وأشار إلى أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يدل على ثقة الشعب المصري في قدرته على مواجهة التحديات المختلفة الحالية، وهناك عدد من الملفات المهمة تحتاج البت فيها بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة على رأسها ملف الأمن القومي والاقتصادي، فضلا عن أهمية العمل على استكمال المشاريع التنموية المختلفة التي بدأ فيها بالفعل، ولفت إلى أن توافد المواطنين على الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل عبارة عن مؤشر بأن الانتخابات البرلمانية سوف تشهد إقبالا بنفس النسبة تقريبا، وكافة الانتخابات المقبلة ستشهد نفس نسب المشاركة العالية نتيجة تغيير ثقافة الناخب المصري وزيادة وعيه السياسي وإدراكه لأوضاع المحيطة به.