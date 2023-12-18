«الإنسان أولا».. 800 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين و«التحالف» شريك في التنمية

«الإنسان المصرى أولاً».. شعار رفعته القيادة السياسية منذ عام 2014، فأخذت على عاتقها هدفاً أساسياً، هو تحسين جودة الحياة للمواطن، وهو ما تم على محاور عدة، استهدفت من خلالها الدولة، فى عهد الرئيس السيسى، الإنسان، حيث كان الهدف الأساسى لكل الجهود التنموية خلال السنوات الماضية توفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن حياة كريمة، فكان العمل متواصلاً بشكل موازٍ مع بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين الفئات المهمَّشة أو الضعيفة مادياً واجتماعياً وقيادياً، حيث إن الإنسان المصرى هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية.

وفى هذا الصدد أكدت د. مروة فخرى، المدير التنفيذى لمؤسسة «حياة كريمة»، أنّ المبادرة الرئاسية دائماً تستهدف المواطن، وتنمية العنصر البشرى، من رفع الوعى والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والخدمات الطبية ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، بتكلفة زادت على 800 مليار جنيه لأكثر من 4500 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع وتابع على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن تلك الجهود لم تتغافل عن تنمية وتطوير الإنسان المصرى، وهذا من خلال مبادرات عديدة لرفع الوعى والثقافة بين طلاب المدارس والشباب والمتطوعين، لافتة إلى أن المبادرة استهدفت كافة المجالات، التى يمكن أن ترفع من مستوى رفاهية المواطن، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، أو فيما يتعلق بالاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال الاهتمام بمستوى الرعاية الصحية، وإنشاء مستشفيات، أو من خلال المستوى التعليمى المتعلق برفع الكفاءة للمواطن نفسه.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية قدمت منذ انطلاقها عدداً من المبادرات المختلفة فى القطاعات المختلفة وذلك إيماناً منها بدورها فى العمل على تنمية مختلف القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو الطرق والبناء، وأبرزها مبادرة طرق الأبواب التى خدمت مليوناً و500 ألف مواطن خلال العام الماضى، بالإضافة إلى مبادرات التمكين الاقتصادى التى تستهدف 4 آلاف مواطن.

وأضافت المدير التنفيذى لـ«حياة كريمة» أن المؤسسة تقدم فى كل مرحلة مبادرات فى قطاعات مختلفة، مثل مبادرة «راجعين نتعلم» واستفاد منها 30 ألف طالب بمستلزمات مدرسية وحقائب وكافة المستلزمات التى يحتاجها الطالب والكتب الخارجية، بالإضافة إلى المنح الدراسية التى يتم منحها للطلاب، والمبادرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة خلال شهر يوليو الماضى والتى استفاد منها 80 ألف طالب.

وأكد د. طلعت عبدالقوى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، بالإضافة إلى دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، واستقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية، بالإضافة إلى توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة «ازرع» لتحسين أحوال صغار الفلاحين، إلى جانب إطلاق قوافل «ستر وعافية»، التى تضم مجموعة متنوعة من الخدمات، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات.