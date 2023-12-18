بكاميرات الاحتلال الإسرائيلي.. الفصائل تنشر فيديو لجنود جرحى ودبابات مدمرة بغزة

نشرت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، مقاطع فيديو تظهر بعض عمليات استهداف الآليات والعسكريين للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ73 من الحرب.

ومنذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر الماضي المعروفة باسم «طوفان الأقصى»، تقوم الفصائل الفلسطينية بنشر مقاطع فيديو لتوثيق عملياتها على حسابها في تطبيق «تليجرام».

الفصائل تنشر فيديوهات تم تصويرها من كاميرات جنود الاحتلال

ومن ضمن الفيديوهات التي تم نشرها في اليوم الحالي والتي ترصد هجمات في مدينة غزة، كانت هناك مشاهد تبدو واضحة أنها تم تصويرها من كاميرات يرتديها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن لم توضح الفصائل كيف حصلت على تلك المشاهد.

وفي بعض هذه المقاطع، تظهر عمليات سحب آليات معطوبة في شوارع مدينة غزة، بما في ذلك دبابة «ميركافا» التي تعد فخرًا للصناعة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

#عاجل صور ومشاهد لنقل دبابات وقتلى وجرحى الاحتلال نشرتها كتائب القسام قبل قليل pic.twitter.com/VtPAteoL3k — موسكو MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 18, 2023

وتم تثبيت الكاميرا على جسم جندي الاحتلال الإسرائيلي وظهر جندي آخر بجانبه، وفي الخلفية يمكن رؤية عملية سحب الدبابة المعطوبة.

جنود الاحتلال الإسرائيلي

وفي مقاطع أخرى، يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقومون بعملية إسعاف أولي لزميلهم الذي أصيب خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

ومصدر اللقطات كانت كاميرا مثبتة على بذلة جندي يقف على مسافة قريبة من الجندي الجريح، وهذا ما سمح بتوثيق عملية الإسعاف الأولية.

وفي اللقطات أيضًا، يمكن رؤية 5 دبابات، وجندي يتحصن داخل منزل بصاروخ مضاد للدروع، وكان هناك أيضًا عشرة جنود راجلين يقفون بجانب الدبابة.