رئيس «مياه سوهاج» يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، متمنيا له خالص التوفيق في مسيرة العطاء والبناء للجمهورية الجديدة.

التفاف الشعب خلف القيادة السياسية

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن وعي المواطنين هو ما عبرت عنه صناديق الاقتراع بالتصويت، وهو تعبير عن التفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لما شهدوه من تطوير وبناء وحياة كريمة لجميع المواطنين خاصة بمحافظة سوهاج.

دور شركة مياه سوهاج في توعية المواطنين

وكانت «مياه سوهاج» أنتجت فيلما قصيرا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودفعت بسيارات التوعية المتنقلة بجميع مراكز المحافظة لحث المواطنين للمشاركة، وإتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة لتعريف المواطنين بمقرات اللجان المسجل بها أسمائهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.