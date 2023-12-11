رئيس «مياه سوهاج» يشدد على تطبيق معايير السلامة وترشيد الطاقة بمحطات طهطا

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العضو المنتدب، خلال زيارة محطة مياه طهطا السطحية ومحطة رفع صرف صحي رقم 5 بمركز طهطا، ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة، طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه.

تطبيق الأنظمة القياسية بالتشغيل

وشدد «عبد الغفار» على ضرورة الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية في التشغيل والصيانة، لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور، وضمان تشغيل المعدات كافة للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج، مجمع الورش الفنية بقطاع شمال، الذي يضم ورشة لف المحركات الكهربائية، التي يجري من خلالها إعادة لف وإصلاح جميع أنواع المحركات بقدرات كهربية مختلفة وورشة إصلاح المحركات وورشة إصلاح المحولات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، ضرورة الانتهاء من الأعمال كافة بأعلى جودة وأسرع وقت، لدخول تلك المعدات الخدمة، مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.