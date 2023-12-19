«46 مليون جنيه».. خسارة فادحة للأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي بالمونديال

لم يكن دخول التاريخ هو المكسب الوحيد للنادي الأهلي، حال تأهله إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بل كان الفريق على موعد مع مكاسب مالية هائلة كانت كفيلة بإنعاش خزينة النادي بملايين الجنيهات.

الأهلي، المقبل على موسم الانتقالات الشتوية، المقرر له يناير المقبل، كان على بعد خطوات من ضمان 4 ملايين دولار على الأقل في خزينته، وهي جائزة وصيف كأس العالم، بينما يحصل البطل على 5 ملايين دولار، بحسب لائحة البطولة.

الأهلي يخسر 1.5 مليون دولار على الأقل بعد الهزيمة في نصف نهائي كأس العالم

خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، جعلت فرصته في المنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، تمنحه فرصة جديدة للحصول على 2.5 مليون دولار، حال فوزه باللقاء، ومليوني دولار حال حصوله على المركز الرابع.

فرصة ذهبية بالتواجد في نهائي كأس العالم لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي أو أوراوا الياباني، خسرها الأهلي في مباراة كانت في المتناول، أمام فلومنينسي بعد إهداره العديد من الفرص السهلة، تحديدا في الشوط الأول، إلا أن خسارة مالية أيضا تكبدتها خزينة النادي بضياع 1.5 مليون دولار على الأقل حال الحصول على المركز الثاني، ما يعادل نحو 46 مليون جنيه مصري.

الأهلي ينافس على برونزية كأس العالم للأندية

وينتظر الأهلي الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، المقرر لها اليوم الثلاثاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمنافسة على برونزية مونديال الأندية، التي حصدها الفريق في النسخة الماضية.