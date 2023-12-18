«فرصة الأهلي».. فاجعة جديدة تهز صفوف مانشستر سيتي بسبب دي بروين | عاجل

أحلام وآمال كبيرة، تعقدها جماهير الأهلي، على فريقها، حين يواجه فلومنينسي البرازيلي، اليوم الاثنين، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من أجل الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب للمرة الأولى في التاريخ، في ظل الأزمات التي تحاصر مانشستر سيتي الإنجليزي، المنافس الأقرب للوصول للمباراة النهائية.

مانشستر سيتي، الذي يدخل منافسات كأس العالم من الدور نصف النهائي، حين يواجه أوراوا الياباني، في مواجهة أقرب للحسم لصالح بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، وجد نفسه أمام فاجعة جديدة قبل 24 ساعة فقط من المواجهة المنتظرة.

فاجعة جديدة في صفوف مانشستر سيتي.. سطو مسلح على منزل دي بروين

الفريق الإنجليزي الذي يعاني من احتمالية غياب نجمه وهدافه الأول إرلينج هالاند، بسبب الإصابة، يعيش لاعبه كيفين دي بروين حالة من الفزع خلال الساعات الماضية، بعدما تعرض قصره في بلجيكا لعملية سطو مسلح.

ماذا يحدث في مانشستر سيتي قبل الظهور الأول في كأس العالم للأندية؟

وبحسب شبكة HLN البلجيكية، فإن اللصوص اقتحموا منزل دي بروين في زاندسترات في بولدربر، خلال الساعات الماضية، حيث اكتشفت زوجته ميشيل عملية السطو التي حدثت بعد ساعات من سفر اللاعب للمملكة العربية السعودية، رفقة مانشستر سيتي.

«لقد انقلب كل شيء رأسا على عقب»، بهذه الكلمات كشف مكتب المدعي العام في ليمبورج، أن الجناة اقتحموا المنزل من الطابق الأول، إلا أن حجم المسروقات لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، ولكن يبدو أن المجوهرات سرقت بشكل أساسي.

الأزمات العديدة التي ضربت مانشستر سيتي قبل ساعات من ظهوره الأول في كأس العالم للأندية، وتحديدا لأبرز نجومه هالاند ودي بروين، تمنح الأهلي فرصة كبيرة حال الوصول إلى المباراة النهائية، وتخطي الفريق الإنجليزي عقبة نظيره الياباني، بحثا عن المنافسة على لقب تاريخي للبطولة التي تضم أبطال القارات حول العالم.