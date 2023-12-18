الفنانة نيللي تهنئ الرئيس السيسي: مشهد انتخابي غير مسبوق

هنأت الفنانة نيللي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاحه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الفنانة نيللي في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، إنه رغم توقع النتيجة بفوز الرئيس إلا أن فرحتها كانت عارمة عند إعلان النتيجة.

المشهد الانتخابي كان رائعا

وأكدت أن المشهد الانتخابي كان رائعا وغير مسبوق، أثبت فيه الشعب المصري عظمته، وقدموا نموذجا يليق بالدولة المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت ظهر اليوم الاثنين نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، بفوز الرئيس السيسي بعد حصوله على 89.6% من نسبة التصويت بواقع 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا، من إجمالي المشاركين في التصويت بواقع 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور بلغت 66.8%.