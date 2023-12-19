سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم.. «اعرف بكام»

أعلن البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-12- 2023، نحو 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع، وتنشر «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك.

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء19-12-2023 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وهو كالتالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء، 100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع، 99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 100.27 جنيه للبيع، 96.65 جنيه للشراء.