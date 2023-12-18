وظيفة قيادية بـ«أزهرية سوهاج».. الأوراق والشروط وطريقة التقديم

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة طهطا الأزهرية،‏ اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الأحد 31 ديسمبر الجاري، كما حددت شروط الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأوراق وطريقة التقديم.

شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة طهطا الأزهرية

وحددت المنطقة الأزهرية شروط الوظيفة كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب.

- أن يكون المتقدم على درجة معلم أول بأقدمية سنتين على الأقل.‏‏

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام لم تمح.‏‏

- ألا يكون محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير فوق متوسط.

الأورق المطلوبة للوظيفة الخالية

وأوضحت إدارة سوهاج الأزهرية، الأوراق المطلوبة للوظيفة الخالية كالتالي:

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

-طلب مستوفي البيانات.

- بيان بالجزاءات التي لم تمح.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة كمبيوتر.

ويجري تقديم الأوراق يدويا لمقر إدارة سوهاج الأزهرية، ولن يلتفت للطلبات غير المستوفية أو التي ترد عقب انتهاء موعد التقديم.