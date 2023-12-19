تشميع وإغلاق مصاعد عقارات سكنية مخالفة في حملة مٌكبرة بالمعادي

قال اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي بالقاهرة، إن أجهزة الحي شنت حملات اليوم للتصدي لكل أنواع المخالفات وإنفاذ القانون، وأسفرت عن غلق وتشميع مصاعد دون ترخيص في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المٌخالفات بعد توجيه الإدارات المختصة وبناء على خطاب إدارة المصاعد بالحي، حيث جرى غلق وتشميع 2 مصعد بدون ترخيص بعمارة 20 بشارع 198 دجلة، وغلق وتشميع مصعدين بدون ترخيص عمارة 21 دجلة، وغلق وتشميع مصعدين بعمارة 3 «أ» بدجلة.

تشميع مطابخ مخالفة

كما شن حي المعادي بالقاهرة حملة في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات أسفرت عن غلق وتشميع مجموعة مطابخ تعمل بدون ترخيص، خلف جمعية أولادي بشارع 209 دجلة، وبناء على الشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن تضرر السكان من كافيه بشارع 151، جرى تنظيم حملة وتم غلق وتشميع الكافيه سبب الشكوى ورفع الإشغالات.

إزالة الإشغالات

كما تلقى حي المعادي شكوى واردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن تضرر السكان من الإشغالات بشارع الترعة، وتم تسيير حملة لرفع وإزالة كافة إشغالات الطريق من حواجز حديدية وإشغالات الرصيف من المحلات بشارع الترعة.