«كان خائفا».. ماذا قالت صحف البرازيل عن فوز فلومينينسي على الأهلي؟

احتفالات كبيرة للصحف البرازيلية، بعد التأهل التاريخي لفريق فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تخطي عقبة الأهلي في الدور نصف النهائي، بهدفين نظيفين، في مباراة مٌثيرة جمعتهما مساء الاثنين.

صحف البرازيل، اعترفت بقوة بطل أفريقيا، الذي لم يكن طريق عبوره مفروشا بالورود أمام بطل أمريكا الجنوبية، الذي سجل حُضورا مُميزا في أول ظهور له ببطولة كأس العالم، ليُنافس على اللقب، في انتظار الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، المقرر لها الثلاثاء.

وتحت عنوان «رغم خوف فلومينينسي، لكنه يفوز على الأهلي ويتأهل للنهائي»، ورصدت شبكة «CNN brasil» تفاصيل المباراة التي شهدت ضياع العديد من الفرص السهلة للأهلي، قبل أن يتمكن بطل ليبرتادوريس من تسجيل هدفين قاتلين والعبور للنهائي.

أما شبكة «ESPN» فقالت: «بطل ليبرتادوريس يتألق مرة أخرى، فلومينينسي يهزم الأهلي ويحسم مكانا في نهائي كأس العالم ضد سيتي أو أوراوا».

ماذا قالت الصحف عن خسارة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

كما أفردت الشبكة تقريرا آخر جاء عنوانه: «فلومينينسي يضمن جائزة المليونير في كأس العالم للأندية مع التأهل للنهائي»، موضحة: «بالإضافة إلى تحقيق تأهل غير المسبوق للنهائي الكبير لكأس العالم للأندية، بفوزه على الأهلي 2-0، ضمن فلومينينسي أيضا جائزة المليونير، حيث سيحصل على الأقل على 4 ملايين دولار حال تحقيق الوصافة».

وأضاف التقرير: «إذا فاز النادي بلقب كأس العالم غير المسبوق، فسيكسب المزيد من المال، حيث تبلغ القيمة الممنوحة للبطل 5 ملايين دولار أمريكي».

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي ويفقد فرصة التواجد في نهائي كأس العالم للأندية

واختار موقع «SNL24» جملة: «حسرة عندما يؤدي خطأ تاو إلى خروج الأهلي من كأس العالم»، مشيرا إلى ركلة الجزاء التي تسبب بها اللاعب، مضيفا: «بطل أفريقيا لم ينجح في التأهل».

موقع «sandiegouniontribune» عنون تقريره بجملة: «المحاربان المخضرمان مارسيلو وفيليبي ميلو يقودان فلومينينسي للفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية».