الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

تمكنت عناصر الفصائل الفلسطينية، من استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مٌتحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة «تي بي جي» وقذيفة «آر بي جي» والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل ضمن بناية مكونة من 3 طوابق في بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لهدمه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق طولكرم

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في بلدة عنبتا، شرق طولكرم، عبق اقتحامها البلدة، فيما أصيب عدد من المصلين، مساء أمس الاثنين، بحالات اختناق وحروق، جراء رش مستوطنون، بحماية جنود الاحتلال، بغاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال، بالتزامن مع صلاة العشاء في الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل.

الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات

ومساء أمس الاثنين، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس«أبو مازن» أكدت تأكيدا قطعيا الوحدة الجغرافية والسياسية للضفة الغربيّة وقطاع غزة والقدس الشرقية، مضيفة في بيان، صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إن الحركة لم تغادر غزة حتى تعود إليه.

وأشارت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في بيان، إلى أن مصير قطاع غزة مرتبط بمصير الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وجاء بيان «حركة فتح»، ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت مفوضية الإعلام والثقافة، أن الشعب الفلسطيني، بمكوناته وفصائله ملتزم بموقف القيادة الفلسطينيّة الرافض لأية حلول تجزيئية للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عزم بلادها نقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى تسليم «باريس»، بالفعل أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، وصف في وقت سابق، العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة بالمخيبة للآمال، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية،إن الإفلات من العقاب يسود في حرب غزة.