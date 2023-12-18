إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا حدث؟

أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، قبل قليل، أن مجلس الأمن الدولي قرر إرجاء جلسته التي كانت مقررة اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى غد الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال هذا الأسبوع.

جاء تقديم مشروع القرار الجديد بعد عدة محاولات فاشلة لتمرير قرارات مماثلة لوقف العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو».

مسودة الإمارات تسهيل اللوجستيات

وتقترح مسودة الإمارات تسهيل اللوجستيات لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم التصويت على المسودة في وقت لاحق غداً الثلاثاء.