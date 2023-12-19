تحرير محاضر تموينية وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الدقهلية

قاد نادر محيي الدين بشير، رئيس مركز ومدينة المطرية، حملة مكبرة استهدفت المنافذ والمطاعم والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وذلك من خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

حملة تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وقال رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منها محضران عدم إعلان عن الأسعار، ومحضران لعدم وجود شهادة صحية، ومحضران ممارسة أنشطة دون ترخيص، وجرى المرور على 5 منشآت غذائية، وخلال الحملة تم ضبط 125 كيلو مواد غذائية متغيرة الخواص وتم إعدامها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مرور ميداني على الأسواق

وشدد رئيس مجلس مدينة المطرية، على المرور الميداني بشكل مكثف على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومراجعة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها وجودتها المقدمة للمواطنين، والتأكد من وضع الأسعار على السلع وتطهير الأسواق والمنافذ من المواد الغذائية الفاسد ومعاقبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.