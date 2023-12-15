حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز ومنع الاحتكار في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، صاحب سيارة نقل شيفروليه حمراء اللون، أثناء تجميعه 39 شيكارة دقيق بلدي تزن الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1950 كيلو جرام، فيما تحرر المحضر رقم 17105 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة، فيما تحرر المحضر رقم 16864 جنح ثان الزقازيق لأحد البدالين التموينيين لاستيلائه وتصرفه في كمية زيت قدرها 201 عبوة زيت تمويني و52 كيلو سكر تمويني معبأ.

حملة على المخابز بالشرقية ومحاضر للمخالفين

وشنت مديرية التموين خلال حملتها المكبرة حملة على المخابز ونجحت في ضبط مالك مخبز لتصرفه في 4 شيكارة دقيق من حصة التموين خارج الغرض المخصص له، فيما تحرر محضر إثبات حالة ضد مالك مخبز لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، فيما تحرر 3 محاضر لإنتاج خبز مقلص الوزن، وتحرر محضرين لمخبزين لعدم النظافة ومحضر لمخبز آخر لعدم إعلانه عن بيانات المخبز.

منع احتكار السلع وضبط السوق

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ووكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع وضبط السوق والتأكد من وصول السلع دون احتكار إلى المواطنين.