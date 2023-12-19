منتجة محتوى بقطاع برامج «المتحدة»: «أنا الشعب» سلط الضوء على الوعي السياسي للشباب

قالت إنجي شكري، مٌنتجة محتوى بقطاع برامج المتحدة، إنها تفاجأت بحجم إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية، فكان من المتوقع أن يكون أبطال كل مشهد سياسي أو انتخابي المرأة وكبار السن، لكن هذه المرة البطل فيه هو الشباب، نظرا لأنه غير متوقع.

الوعي السياسي والأداء الإيجابي

وأضافت إنجي شكري، خلال استضافتها على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشباب يُقسم لفئتين، الفئة الأولى من 18 إلى 22 عاما، وهي فئة الجامعة، التي لم تدلي بصوتها في أي انتخابات مسبقا، لافتة أنهم تفاجئوا بمدى الوعي السياسي والأداء الإيجابي، وهذا ظهر في الفيلم التسجيلي «أنا الشعب».

وأشارت إلى أن الشباب وثق التجربة الانتخابية بطريقتهم، من خلال التيك توك، حيث خلقوا ترند جعل الشباب الآخرين ينزلون للانتخابات، عبروا عن سعادتهم للمشاركة في الانتخابات، موضحة أنه في الفترة الأخيرة كان هناك وعي للتحديات ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة كلها.

الشباب شعر بقيمة الأمان والاستقرار

وأوضحت أن ما حدث في غزة جعل الشباب يتحرك بشكل إنساني، وشعروا بقيمة الأمان والاستقرار وحرية الاختيار، وأفادت بأن الفئة الثانية هي الأكبر سنا، تتمثل من 25 إلى 30 عاما، وهم شباب رأوا أحداث يناير وعدم الاستقرار، وكانوا جزءاً من التجربة.

كانت قناة «إكسترا نيوز»، عرضت فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.