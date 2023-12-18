محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة: نشعر بالفخر

بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء فيها: «يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية والشعبية بها بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الثقة الكبيرة باختيار فخامته لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة».

ملحمة وطنية

وتابع: «أكد الشعب المصري بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية في ملحمة وطنية كبيرة غير مسبوقة ووعى كبير، ثقة الشعب في قيادته لصنع مستقبل أفضل وتنمية مستدامة لمصرنا الغالية.. إن جموع المواطنين غير المسبوقة هي أبلغ دليل على حب ووطنية وانتماء المواطنين لوطنهم، وأن مصر هي مرادهم تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي بمشاركة وطنية بلغت 66.8% بنسبة إنجاز تاريخي».

وأضاف محافظ القاهرة: «إننا جميعا إذ نشعر بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح، نعاهد الله وسيادته على الاستمرار في العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الحكيمة الرشيدة.

واختتم المحافظ: «حفظكم الله ورعاكم لصالح مصر الغالية ودائما تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».