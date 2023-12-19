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التحفظ على لحوم منتهية الصلاحية في حملة بيطرية بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:35 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
المضبوطات

المضبوطات

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة تفتيشية على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن، بقيادة الدكتور أسامة عبد الخالق مفتش اللحوم، لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المخالفين.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية

وقال الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إن إجمالي المضبوطات بلغ 58 كيلو و850 جرام، وهي ذبح خارج السلخانة، ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، ولحوم مفروم مستورد منتهية الصلاحية.

5 محاضر 

 حررت مديرية الطب البيطري بالأقصر، 5 محاضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر.

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