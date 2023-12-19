تفاصيل المهرجان القومي للتحطيب.. لعبة مصرية بدأت عام 1700 قبل الميلاد

كشف الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري بحضور ممثلي اليونسكو، قائلا إن التحطيب لعبة مسجلة في يونيسكو عام 2016، وذلك على قائمة التراث اللامادي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن السنة الحالية تشهد النسخة الثالثة عشرة ويحمل اسم الفنان الكبير عبدالرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، وذلك بدعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لافتًا إلى ان المهرجان انطلق أمس، وتستمر الفعاليات 3 أيام.

وتابع أن الفعاليات عبارة عن مرحلتين، الأولى للاعبين والثانية للفن الشعبي، حيث يعمل لاعبو التحطيب في حلقات بعد العصر إلى المغرب، وبعد فترة العشاء تنطلق فعاليات الفرق الفنية، وكلها فرق فنون شعبية مستلهمة من العصاة.

وذكر أن التحطيب لعبة مصرية أصيلة عُرفت منذ المصريين القدماء ويرجع أصلها إلى 1700 سنة قبل الميلاد، وتحديدا في الأسرة الحادية عشرة، لافتًا إلى أن متأصلة في الصعيد وتدل على القوة والرجولة.