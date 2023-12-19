كيف يدبر أهالي غزة الطعام لأبنائهم؟.. مركز حقوقي: 71% من السكان يواجهون الجوع

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أكثر من 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون بشكل كبير من الجوع، حيث تستخدم إسرائيل سلاح التجويع لمعاقبة الفلسطينيين منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وبحسب دراسة أجراها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على 1200 فلسطيني في غزة، وذلك لمعرفة نتائج الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب العدوان، وأظهرت النتائج أن حوالي 98% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.

64% يأكلون الحشائش والمواد منتهية الصلاحية

وذكر المرصد، أن 64% من المشاركين يأكلون الثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية وحتى الحشائش، وذلك لسد جوعهم.

وجاء في الدراسة، أن معدل الحصول على المياه، منها مياه الشرب والاستحمام والغسيل، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد بشكل يومي في قطاع غزة، أي أقل بـ15 لترًا من المتطلب الأساسي للبقاء على قيد الحياة، بحسب معايير «أسفير» الدولية، وهي حركة عالمية بدأت في عام 1997 بهدف تحسين جودة المساعدة الإنسانية.

المشاركون في الدراسة يعانون من أمراض معوية وإسهال وطفح جلدي

كما قال 66% من المشاركين في الدراسة أيضًا إنهم يعانون خلال شهر ديسمبر الجاري من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي، كما تناول المرصد الأورومتوسطي أيضًا شهادات الأطباء عن ارتفاع معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء.

إسرائيل تفرض الحصار على قطاع غزة

ومنذ السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي، استخدمت إسرائيل لرد هجمات «طوفان الأقصى» أقسى أساليب التجويع والقصف والاستهداف المتواصل، حيث دمرت المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات المياه، وذلك للقضاء على كل أساليب الحياة في غزة.