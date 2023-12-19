ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى 463 جنديا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكريين إضافيين خلال معارك دارت أمس في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 463 قتيلا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تفتيش أكثر من 50 منزلا غرب سلفيت

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 3 شبان من بلدة كفر قدوم بعد مداهمة منازلهم في البلدة الواقعة شرق قلقيلية، فيما اعتقلت القوات عشرات الشبان الفلسطينيين عقب اقتحامها بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، فيما فتشت الجنود أكثر من 50 منزلا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت اسم«حارس الرخاء» تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، لحماية التجارة في البحر الأحمر.