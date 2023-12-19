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استشهاد 25 فلسطينيا خلال 24 ساعة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

حسن رمضان
08:17 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

أسفر قصف إسرائيلي على مناطق من قطاع غزة، الذي يتعرض لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، عن استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل خلال 24 ساعة، بينهم صحفي يدعى عادل زعرب، و5 أطفال بينهم 4 أشقاء من عائلة أبو غزال، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة

وباستشهاد زعرب، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى نحو 94 شهيدا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات بيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غرب وشرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.

وسياسيا، دعت 10 منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

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