«المستقلين الجدد»: خطاب الرئيس أكد إيمان الدولة بالتعددية السياسية واحترامها

أكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس السيسي بعد فوزه هو حديث من القلب إلى قلب وعقل المواطن المصري ويحمل رسائل مهمة للداخل والخارج.

ويرى الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن الرئيس أكد ثبات الدولة المصرية على مواقفها الرامية لوقف الاعتداء على غزة، وتمسُك الدولة المصرية بثوابتها الوطنية في ظل وضع إقليمي شديد الخطورة.

تنمية الدولة المصرية عسكريا واقتصاديا وسياسيا

وأضاف «عناني» أن الخطاب أكد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري لن يكون إلا من خلال تنمية الدولة المصرية عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

ويرى «عناني» أن الرئيس أكد في خطابه على المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة كاختيار استراتيجي وحيد في المرحلة المقبلة، كما أكد أن الخطاب حمل رسالة واضحة بعزم الدولة وإيمانها بالتعددية السياسية واحترامها لذللك.

ويرى الحزب أن الرئيس بتقديره لخروج المصريين وتشجيعه للمرأة والشباب هو تأكيد على استمرار الدعم الكامل لتمكين المرأة المصرية والشباب المصري.

ويثمن الحزب تحيه الرئيس السيسي لمنافسيه وإلى الشعب المصري والجيش والشرطة والقضاء.

وأكد الحزب تقديره الكامل لحديث الرئيس وشفافيته المعتادة، والتي تؤكد في كل لحظة أن محل اهتمام الرئيس في كل وقت هو مصلحة المواطن المصري.