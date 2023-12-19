«الفنون التشكيلية» ينظم ندوة «حكايات جدة مصرية» في مركز الجزيرة

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة تحت عنوان «حكايات جدة مصرية» مصاحبة للمعرض الاستعادي للفنانة الكبيرة إكرام عمار، وذلك يوم السبت الموافق 23 ديسمبر، في مركز الجزيرة للفنون.

محمد عبلة في ندوة إكرام عمار

يتحدث في الندوة كلا من؛ الفنان مصطفى الفقي، ومحمد عبلة، والدكتورة صفاء جمعة، المستشارة النفسية الأسرية، والفنان مصطفى كامل مصطفى.

إكرام عمار هي فنانة مصرية من مواليد 1945، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور عام 1967، ولها أيضا دراسة خاصة للفنون الاسلامية والقبطية بمركز بحوث الفنون التشكيلية بيت السناري، بحسب موقع قطاع الفنون التشكيلية:

شاركت في العديد من المعارض بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى اعوام 1983، 1986، 1990، ومعرض مدرسة الفن والحياة، بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار فبراير 2023.