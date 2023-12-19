تداول 11 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وجود 7 سفن على أرصفة الهيئة، وتداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و741 شاحنة و846 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر في بيان، إن حركة الواردات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة، و832 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 274 شاحنة و14 سيارة.

النشاط البحري في مواني

وبحسب بيان الهيئة فإن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما تغادر السفينتان أمل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينة وادي الكرم إلى روسيا.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و262 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس على متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكبًا بموانيها.