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تدريب طلاب مدارس الإسكندرية على خطط الإخلاء والتعامل مع الحرائق

كتب:

خالد غنيم
10:49 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
تدريب الطلاب والمعلمين على إطفاء الحريق

تدريب الطلاب والمعلمين على إطفاء الحريق

تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية دورة تدريبية مكثفة لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية، لتدريبهم «عملي ونظري» على خطط الإخلاء الآمن وكيفية التعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها لسرعة السيطرة على الحريق في أقل فترة زمنية.

رفع وعي الطلاب

وقال مدحت عبد الخالق، مدير إدارة الأمن بتعليم العجمي والقائم بالتدريب في تصريحات لـ«الوطن» إن الهدف من هذه الدورة هو رفع وعي الطلاب بالمدارس في حالة حدوث هزات أرضية أو حرائق وكيفية التعامل معها بهدوء؛ لعدم حدوث أي إصابات أو تعرض حياتهم للخطر، وذلك بالتعامل الصحيح مع مختلف أنواع الحرائق حتى التي تنتج في المنازل نتيجة أي اشتعال يتسبب في حريق ويتم عمل دورة تدريبية للمعلمين ومسئولي الأمن على تدريب الطلاب وكيفية قيادة الطلبة فى خطط الإخلاء.

التدريب على الهزة الأرضية

وأضاف محمود عبد العزيز، مدير عام مدرسة الرضوان بإدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية إن التدريب تم على شكل محاضرات توعية الطلاب والمعلمين وشرح تفصيلى لكيفية إطفاء الحرائق حال حدوثها وكذلك تم عمليآ لتحديد إتجاة طفاية الحريق أثناء الإطفاء لتكون فى الاتجاه الصحيح وتم تدريب الطلاب على كيفية النزول بشكل منظم من الفصول إلى الفناء فى أسرع فترة زمنية وكذلك أين يتواجد الطالب فى حال حدوث هزة أرضية.

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بقلم خالد غنيم