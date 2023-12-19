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مصر تعرب عن تعازيها للصين وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:22 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
زلزال الصين

زلزال الصين

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين الصديقين، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة «غانسو» شمال غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر، في بيان، اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

زلزال قوي يضرب الصين

وكان زلزال قوي ضرب الصين فجر اليوم الثلاثاء في منطقة قانسو- تشينغهاي الحدودية بقوة 6.2 ريختر، أسفر عن وفاة 111 شخصًا وإصابة أكثر من 500 والعديد من الأضرار، بحسب تليفزيون الصين المركزي.

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