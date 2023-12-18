زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط 8 قتلى

أعلنت وكالة أنباء الصين «شينخوا» أن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب الصين، ويسفر عن قتل 8 أشخاص على الأقل.

زلزال الصين

وطُلب التدخل من قبل أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق بعد وقوع زلزال في الساعة 23:59 (15:59 بتوقيت غرينتش)، وتأثرت مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 100 كيلومتر من عاصمة المقاطعة لانجشو في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (15:59 بتوقيت غرينتش)، وفقًا للمصدر المذكور.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين، ففي شهر أغسطس، وقع زلزال سطحي بقوة 5.4 درجة شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب في انهيار عشرات المباني.