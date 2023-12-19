تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق للمرة الثانية في بداية التعاملات الصباحية، حيث تراجع سعر طن الحديد صباحا بقيمة 360 جنيها، ثم عاود الهبوط مرة أخرى بقيمة 213 جنيها، ليصل إجمالي تراجع أسعار الحديد حتى الآن إلى 573 جنيها، بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق، كما يلي.

سعر حديد عز اليوم

- يسجل سعر طن حديد عز 38 ألفا و500 جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد بشاي 40 ألف جنيه.

سعر حديد المصريين

- وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى 30 ألف جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- بينما يسجل سعر طن حديد مصر ستيل في الأسواق 38 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- وعن سعر طن حديد العتال يبلغ 37 ألفا و500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد بيانكو اليوم الثلاثاء 40 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي في بداية التعاملات الصباحية إلى 39 ألف جنيه.

- يبلغ سعر حديد المراكبي 39 ألفا و500 جنيه.