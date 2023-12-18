تراجع في أسعار الحديد اليوم الاثنين.. اعرف «عز» وصل لكام

شهدت الفترة الماضية انخفاضًا في أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة الحديد التسليح، إذ تراجع سعر طن الحديد نحو 626 جنيها، وهو مقارنة بأخر سعر سجلته خلال تعاملات الساعات الأولى من اليوم، وهو ما جاء وفق ما جاء في بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وانخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظًا في سعر الطن مقارنة بالأسعار الساعات الأولى من اليوم الاثنين في الأسواق، وهو ليس الأول من نوعه إنما يأتي ضمن سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

أوضحت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، إلى أن سعر طن حديد عز انخفض بقيمة 361 جنيها ليسجل 41 ألفا و104 جنيهات اليوم، مقابل 41 ألفا و 465 جنيها.

كما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري بقيمة 626 جنيها في الطن، حيث سجل الطن 38 ألفا و782 جنيها بدلا من 39 ألفًا و410 جنيهات.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم 2266 جنيها للطن.

وعن أسعار الحديد اليوم الإثنين، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار وفق بوابة الأسعار العالمية، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 526 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل 495 دولارا للطن الواحد.