تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في سوق مواد البناء.. اعرف سعر الطن بقى بكام

انخفض سعر طن الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39 ألفًا و50 جنيها تسليم أرض المصنع، بانخفاض قدره 360 جنيها في الطن مقارنة بأسعار أمس خلال بداية التداول.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و890 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، بانخفاض قدره 575 جنيها للطن.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 39 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 526 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل 495 دولارا للطن الواحد.