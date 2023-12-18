أمطار وشبورة.. تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض طفيف وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ متوقع أن يسود طقسا لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار شبورة مائية

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة والمؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو مستمر حتى نهاية السبوع الجاري.

سقوط أمطار

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار اليوم وخلال الأيام المقبلة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على السواحل الشمالية و الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وأكدت أن حالة البحر المتوسط تسمح بالأنشطة البحرية، نظرا لارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحت أن حالته معتدل، وارتفاع الأمواج يتروح بين (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 22 14

أكتوبر 21 14

بنها 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 11

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 14

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 15

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 27 12

قنا 29 13

الأقصر 29 13

أسوان 29 15

الوادي الجديد 28 13

أبو سمبل 29 18