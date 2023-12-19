عضو بـ«النواب» تشيد بكلمة الرئيس بعد فوزه في الانتخابات: خارطة طريق للمستقبل

هنأت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه لفترة جديدة، وحصوله على 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحية.

وقالت إن اصطفاف المصريين خلف الرئيس السيسي رسالة للعالم بأن الشعب على قلب رجل واحد خلف قائدهم في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي بعد إعلان النتائج الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، تمثل خارطة طريق للمستقبل.

وقف الحرب على غزة

وأكد الرئيس أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل وقف الحرب غير الإنسانية على قطاع غزة، إذ أن استمرارها يمثل تهديدا للأمن القومي المصري بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأوضحت أن الرئيس أكد أيضا الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية، في إطار احترام الدستور والقانون، وتوفير حياة كريمة وبناء دولة تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومى ومكتسبات شعبها الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، فضلا عن تأكيده على استكمال الحوار الوطنى، بشكل أكثر فاعلية وعملية.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة، بتأكيده أنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، إضافة إلى أن شباب مصر قد عبروا عن أنفسهم وعن حيوية الدولة ومستقبلها، فضلا عن عمال مصر وفلاحوها، الذين أثبتوا انهم نموذجا للوعى والارادة وصناع المستقبل، وأن جيش مصر وشرطتها وقضائها آمنوا وأشرفوا على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.