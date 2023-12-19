زلزال الصين المدمر.. خبير يكشف أسباب الخسائر الفادحة

أسرعت فرق الإنقاذ في الصين لمحاولة تقليل حجم الآثار المترتبة على زلزال الصين اليوم، الذي وقع في مقاطعة جيشيشان وقانسو، ووصفته وسائل الإعلام بـ«المدمر»، وخصصت خيام وأسرّة قابلة للطي وألحفة ومواد إغاثة للمتضررين من الزلزال، ويتم تنفيذ كافة أعمال الطوارئ والإسعافات بطريقة منظمة في محيط منطقة الزلزال، بحسب شبكة أخبار الصين.

وتعرضت الصين في الساعات الأولى من فجر اليوم لهزة أرضية بقوة 2.6 ريختر، في مقاطعة جيشيشان ووصل صداها إلى محافظة لينشيا ومقاطعة قانسو، بعمق بؤري يصل إلى 10 كيلومترات، وتسبب الزلزال في مقتل 120 شخصًا و700 مصاب، كما ألحق زلزال الصين الضرر ببعض مرافق المياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

زلزال الصين اليوم يشبه ما حدث في المغرب

وتمّ تسجيل إجمالي 9 هزات ارتدادية بقوة 3.0 فما فوق بعد زلزال الصين اليوم، ورغم وقوع ما يقرب من 800 زلزال بقوة 6 درجات أو أكثر في الصين، إلا أن زلزال 19 ديسمبر 2023 كان مدمرًا، وهو ما أوضحه جاو منجتان، الخبير في معهد الجيوفيزياء التابع لإدارة الزلازل الصينية، لـ«شبكة أخبار الصين»، قائلًا إن الاهتزاز الأرضي الناتج عن الزلزال كان قويًا، مما يسبب انهيارات أرضية قد تكون خطيرة أيضًا، ويتمتع الزلزال بنفس خصائص الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي.

وأسباب الخسائر الفادحة الناتجة عن زلزال الصين اليوم هي ضعف مقاومة المنازل للزلازل، والكثافة النسبية للسكان في منطقة الزلزال.