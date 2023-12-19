استشهاد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب في قصف إسرائيلي لخانيونس

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وأسرته في قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الثقافة الفلسطينية عبر «فيسبوك» اليوم: «استشهد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وعائلته في قصف الاحتلال الوحشي على خانيونس جنوب قطاع غزة، وذكر شهود عيان ان الشهيد نجا من القصف وتم إخراجه من تحت الركام ومع ذلك قتله الاحتلال، رحمه الله وعائلته وأسكنهم فسيح جناته وحمى الله شعبنا في قطاع غزة».

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في سياق آخر وضمن مستجدات الوضع في فلسطين، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز 240 شخصا داخل المستشفى من دون طعام، كما تعتقل مدير المستشفى و5 من الطواقم.