رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

استشهاد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب في قصف إسرائيلي لخانيونس

كتب:

إلهام الكردوسي
12:16 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وعائلته

الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وعائلته

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وأسرته في قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الثقافة الفلسطينية عبر «فيسبوك» اليوم: «استشهد الفنان المسرحي محمد زقزوق خطاب وعائلته في قصف الاحتلال الوحشي على خانيونس جنوب قطاع غزة، وذكر شهود عيان ان الشهيد نجا من القصف وتم إخراجه من تحت الركام ومع ذلك قتله الاحتلال، رحمه الله وعائلته وأسكنهم فسيح جناته وحمى الله شعبنا في قطاع غزة».

أخبار فلسطين

في سياق آخر وضمن مستجدات الوضع في فلسطين، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، قالت إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز 240 شخصا داخل المستشفى من دون طعام، كما تعتقل مدير المستشفى و5 من الطواقم.

 

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة: موقف مصر من القضية الفلسطينية نبيل ومعلن

«الثقافة الفلسطينية» تعلن استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل وعائلته

«الثقافة» الفلسطينية تعلن استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية

«الثقافة الفلسطينية» ترصد آثار العدوان الإسرائيلي: الاحتلال يستهدف البشر والحجر

كيف حاول الاحتلال الإسرائيلي القضاء على الهوية الفلسطينية؟.. وزير الثقافة يجيب
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي