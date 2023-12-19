رئيس «النواب» يوجه لوما للحكومة: الشعب يأتمننا ومهمتنا المراقبة.. ولا نريد دخول نفق مظلم

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب انتقادا شديدا للحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة إلى البرلمان، مؤكد أ أن مهمة البرلمان مراقبة الحكومة لا العكس، وأن عليها أن تنتبه جيدا حتى لا ندخل في نفق مظلم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موجها حديثه للحكومة: «ونحن على أعتاب مرحلة مهمة من الجمهورية الجديدة، فما مضى قد فات وانقضى ويتعين التفكير فيما هو آتٍ، وعلى الحكومة السعي الحثيث والعمل بجد واختيار وانتقاء الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التي تعدها قبل إرسالها لمجلس النواب».

جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء عددا من التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، والتي تعد طوق النجاة لمشروع القانون قبل تنفيذه على أرض الواقع.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس للنقابة، وإلا كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانون الجديد وكذلك عدد من الإشكاليات التي عملت على تلافيها إعمالا للنصوص الدستورية».

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلامه للحكومة وقال: «مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومة لتحقيق المصلحة العامة للدولة والشعب المصري، فنحن نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله وهو جهد خارق، ولذلك أرجو من الحكومة الأخذ بنصيحتي، حتى لا ندخل في نفق مظلم من العيوب الدستورية».

وقال: «صحيح أننا نبذل جهدا خارقا، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني من الحكومة وإن كان من واجبنا، فإن بعض مشروعات القوانين لا أود أن أذكرها صراحةً ويكفي القول بأنها لا تتفق مع الجمهورية الجديدة».

وعقّب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: «الحكومة حريصة على مراجعة شبهة عدم الدستورية والمجلس هو السلطة التشريعية ويعمل على إصدار القانون في صورته النهائية، والقانون يتم مراجعته في أكثر من لجنة ويعرض على لجان قانونية ثم يعرض على مجلس الوزراء.. لو ورد أمر مخالف فهو أمر غير مقصود».

وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «تكرار الخطأ من جهة قانونية أمر يستحق الانتباه والالتفات له وهذا غير جائز، وهذا ما لفت الانتباه إليه، كلنا نخطئ والمجادلة في الخطأ أمر غير مقبول، مجلس النواب يمثل الشعب و النواب يمثلون جمهورية مصر العربية».

وقال: «الوقوع في خطأ مرة لكن الإصرار عليه خاصةً من متخصص يوقعنا في مشكلات وعيوب دستورية، فالشعب يأتمننا جميعا على هذه الأمانة ومجلس النواب من مهامه هو مراقبة الحكومة وليس العكس».

ورد الوزير علاء الدين فؤاد: «خطأ غير مقصود وسأنقل الأمر والصورة للحكومة، المعاودة للخطأ والمجادلة فيه يستتبع مراعاة تصحيحه».