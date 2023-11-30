ضبط قائد سيارة نقل صدم أحد الأشخاص في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل نظافة) متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" مجهولة به "لاذت بالفرار" بدائرة القسم .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.