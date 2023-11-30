ضبط قائد سيارة نقل صدم أحد الأشخاص في القاهرة
كتب:
محمد بركات
02:09 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
ضبط المتهم
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل نظافة) متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" مجهولة به "لاذت بالفرار" بدائرة القسم .
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.