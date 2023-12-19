حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات في الوحدات المحلية بمركزي أسوان وكوم أمبو، وذلك في إطار الجهود المكثفة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الدولة والشعب في الأراضي العامة وتطبيق سيادة القانون.

وأكد المحافظ ضرورة تنسيق الجهود بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحملات المكثفة لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية التابعة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة مستمرة من رئيس الوزراء

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لهذه الجهود من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وتضمنت الحملة تنفيذ إزالة فورية في حي الصداقة بمساحة تعدت 500 متر مربع، بقيادة علاء الدين ممدوح، نائب رئيس مدينة أسوان، بالتعاون مع العاملين في الحي برئاسة سامية حسين ومصادرة المواد البنائية المستخدمة في التعدي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إزالة اشغالات بمنطقة الشادر القديم

وشهدت الحملة إزالة للاشغالات في منطقة الشادر القديم بحي شرق بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهتها نفذت وحدة مركز ومدينة كوم أمبو بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بإزالة فورية لحالة تعدي في منطقة المهد بمساحة 263 متر مربع في الجانب القبلي لقرية العباسية.