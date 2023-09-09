قوات الأمن تضبط وكرا لبيع المخدرات في كوم أمبو بأسوان

نجحت قوة أمنية بمحافظة أسوان في مداهمة معقل لتجارة المخدرات وتفكيكه بالكامل، وذلك عقب شكاوى من المواطنين للسلطات الأمنية حول وجود عدد من المجرمين ينتهكون القانون ويستغلون منطقة محيطة بقرية 7 قبلي في مدينة كوم أمبو لتسويق وترويج المخدرات مثل الحشيش والشبو.

واستطاعت القوة الأمنية السيطرة على أحد أوكار المخدرات في مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة للتصدي لهذه النشاطات غير القانونية ولضمان سلامة المنطقة.

وتعمل السلطات الأمنية بمحافظة أسوان بكل قوة للقضاء على تجارة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين ومواجهة الخارجين عن القانون والأنشطة الإجرامية المختلفة.

شكاوى من المواطنين تفيد بوجود نشاط لبيع المخدرات

وقبل أيام تلقت الجهات الأمنية بمدينة كوم أمبو شكاوى من أهالي قرية 7 قبلي تفيد بوجود أوكار لبيع مخدر السلوك بالقرية.

القبض على صاحب الوكر

وتمكنت قوات الأمن من القبض على صاحب الوكر، وبالتحريات تبين وجود وكر آخر تديره مجموعة من الخارجين عن القانون، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على الخارجين عن القانون في استجابة لشكاوى السكان وتم تدمير الوكر بالكامل، كما تمت مطاردة الأشخاص المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية وسط الحقول الزراعية.