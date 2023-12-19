تفريغ سيارات وتصدير ملح طعام بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة «YOUNG SHIN» القادمة من ميناء العقبة، بحمولة 1802 سيارة لذوي الهمم، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

شحن 50 ألف طن من خام الكلينكير

على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة «BULK HONDURAS» القادمة من الإسكندرية، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكير، وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

شحن 5650 طن ملح إلى بلغاريا

كما انتهى الميناء من شحن السفينة «A M K MARIN» القادمة من الإسكندرية، لشحن 5650 طن ملح إلى بلغاريا، حيث تعتبر شرق أوروبا المستورد الأول للملح عبر الميناء.

ووفق البيان، فإن إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وتنسق مع الجهات المعنية داخل الميناء، لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.