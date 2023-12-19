عقد المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في كفر الشيخ غدا

تنطلق غداً الأربعاء 20 ديسمبر المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

إنهاء كافة الاستعدادات لعقد المهام الأدائية

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لعقد المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التي تتم بجمع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من طبع أوراق الأسئلة وتواجدها بالمدارس.

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم فإنّ طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ يؤدون المهام الأدائية في 8 مواد، كالتالي:

- الأربعاء 20 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الخميس 21 ديسمبر: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الأحد 24 ديسمبر: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

- الاثنين 25 ديسمبر: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، و«ICT».

ما هي المهام الأدائية؟

يذكر أنّ المهام الأدائية هي نوع من التقييم عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي، ويتم تخصيص للمهام الأدائية نحو 35 درجة من كل مادة، ويتم توزيعها بالنحو التالى: 5 درجات علي التخطيط الجيد، و5 درجات على جدية العمل، و25 درجة على المنتج النهائي.