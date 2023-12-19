الهدنة أو وقف إطلاق النار.. مفتاح شفرة مأساة غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الهدنة أو وقف إطلاق النار.. مفتاح شفرة مأساة غزة».

وجاء في التقرير أنَّه تردد كلمتا الهدنة ووقف إطلاق النار، على استحياء في الأوساط السياسية والدبلوماسية لكنها مفتاح شفرة مأساة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على كل مظاهر الحياة في القطاع.

وفي الوقت الذي يشهد تحدث أطراف دولية عن انفتاح الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس من جانب، وإسرائيل من جانب آخر على إمكانية التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية جديدة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يلمح ولو من بعيد ذلك، ما جعل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب يتعرضان لضغوط من أجل وقف إطلاق النار حتى من أقرب حلفاء تل أبيب في قارة أوروبا.

وواصل التقرير: «فضلا عن الاحتجاجات الداخلية وسلسلة الخسائر في الأرواح التي مُني بها الاحتلال وقتل محتجزين في قطاع غزة بنيران إسرائيلية مما زاد المخاوف المتزايد بشأن سلوك جنود قوات الاحتلال في الحرب المستمرة منذ 10 أسابيع في قطاع غزة».